أخبار الهلال اليوم | صدمة قوية للجمهور .. وزيدان يرفض الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 10 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم السبت 10 يونيو 2023، وكل ما يدور حول الفريق.

خطة ثلاثية مُحكمة .. الهلال يستهدف 3 مدربين عالميين

ما زالت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تبحث عن التعاقد مع مدرب جديد يقود الزعيم، خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، بداية من الموسم المقبل، مما جعل الإدارة تضع خطة ثلاثية مُحكمة. "اقرأ التفاصيل"

قرار صادم للجمهور .. الهلال خارج "ثورة" انتقالات الدوري السعودي

حملت صحيفة الرياضية السعودية خبرًا صادمًا لعشاق الهلال صباح اليوم يتعلق بمستقبل لاعبيه الأجانب وإمكانية تلبية طلبات الجمهور بالتعاقد مع 5 من كبار النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبيرة، وذلك بعد فشل المفاوضات مع ليونيل ميسي. "اقرأ التفاصيل"

جمهور الهلال يرفض أليجري .. انتفاضة الزعماء عبر تويتر تُحرج فهد بن نافل

لم يتوقف جمهور الهلال عن طرح رأيه في اختيار الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدربًا لناديهم منذ تحدثت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت صباح اليوم عن الأمر، وقد رفضت الأغلبية العظمى من الزعماء مدرب يوفنتوس مما يُمثل إحراجًا للرئيس فهد بن نافل الذي سيجتمع معه في مونت كارلو خلال اليومين القادمين للتوصل لاتفاق نهائي معه. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يدفع الثمن .. "ليونيل ميسي وافق على الانضمام إلى الزعيم وشرط غريب أفسد الصفقة"

العالم أجمع يتساءل، كيف للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أن يرفض عرضًا للانتقال إلى نادي الهلال، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 إلى 500 مليون يورو. "اقرأ التفاصيل"

تكرار سيناريو ميسي؟ وكيل بوسكيتس يفجر مفاجأة بشأن مستقبله

يبدو أن سيناريو ليونيل ميسي مع نادي الهلال قد يتكرر، ولكن هذه المرة بطل القصة سيكون الإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب نادي برشلونة الإسباني! "اقرأ التفاصيل"

زين الدين زيدان يصدم رئيس الهلال!

أكدت صحيفة "توتو ميركاتو" على أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رفض العرض المقدم من جانب فهد بن نافل رئيس النادي، لتدريب الزعيم.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الهلال متواجد حاليًا في فرنسا من أجل التفاوض مع زيدان ولكنه رفض، وتُجرى المحاولات حاليًا مع جولين لوبتيجي لتدريب الفريق.