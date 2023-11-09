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أخبار الهلال اليوم | شريك كنو في الوسط أمام التعاون، وبديل نيمار في يناير

تامر أبو سيدو
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نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 9 نوفمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 9 نوفمبر 2023

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موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 28 ديسمبر القادم موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وذلك حسبما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تجرى مباريات ذهاب دور الـ16 في 12 و13 فبراير 2024، على أن يكون الإياب في الـ 19 والـ 20 من الشهر ذاته.

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جيسوس حائر بين شريك كنو في الوسط أمام التعاون

مازال جورج جيسوس المدير الفني للهلال حائر في اختيار شريك محمد كنو في وسط ملعب الفريق خلال مواجهة التعاون يوم غدٍ في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي.

وكشفت صحيفة الرياضية عن مفاضلة المدرب البرتغالي بين الثنائي، ناصر الدوسري وعبد الإله المالكي، لاختيار أحدهما ليلعب بجانب كنو، وذلك في ظل غياب سلمان الفرج وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش للإصابة وروبن نيفيش للإيقاف.

الهلال يستقر نهائيًا على تعليق نيمار واستبداله بمركز آخر

وأجرى نيمار جراحة في الركبة، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي، ليحتاج إلى فترة قد تصل إلى 10 أشهر للعودة إلى الملاعب.

فيديو | يرتدي قميص نجم آخر في الهلال .. نجل ميتروفيتش يتدرب مع والده!

حرص النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال، على اصطحاب نجله في تدريبات الفريق، استعدادًا لمباراة التعاون القادمة.

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