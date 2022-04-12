أخبار الهلال اليوم | سقوط وطني .. وتطورات المصابين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 ديسمبر 2022.

"سقط من أجل الوطن" .. دعوات لرفع "الظلم" عن الهلال

عمل ثقيل في انتظار ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، ومجلسه عقب انتهاء مشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، ما بين فئة تطالب برحيله وفئة أخرى تدعمه، لكنها تطالب باستثناء ناديها من عقوبة قانونية! "اقرأ التفاصيل"

الهلال يخسر أمام أبها بهدفين دون رد وديًا

تلقى فريق نادي الهلال الخسارة على يد نظيره أبها بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما أمس السبت، ضمن تحضير الفريقين خلال فترة التوقف الحالية. "اقرأ التفاصيل"

من أجل مشروع الوطن .. مطالب للاتحاد السعودي بتحمل رواتب لاعبيه للاحتراف الأوروبي

طالب الإعلامي الرياضي محمد الدهش اتحاد كرة القدم السعودي ووزارة الرياضة بتحمل المسؤولية، لإخراج أكثر من لاعب للاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة، رافضًا التوقف عند النقطة نفسها بعد كأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

طبيب الهلال يعتمد على تقرير المنتخب السعودي

قررالإسباني خوان دوكي؛ طبيب فريق نادي الهلال، الاعتماد على التقرير الطبي الذي تسلمه من الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، بشأن إصابات اللاعبين الدوليين.

وأضافت صحيفة "الرياضية" أن دوكي قام بمباشرة البرنامج العلاجي للمصابين: "محمد العويس، محمد البريك، سالم الدوسري، علي البليهي، سلمان الفرج"، فيما يلازم ياسر الشهراني المنزل بعد إجراء جراحتين الأسبوع الماضي في غدة البنكرياس وعظمة الوجه.