أخبار الهلال اليوم | سعود عبد الحميد يُغادر مران الأخضر، وغاب جديد عن مواجهة الخليج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 مارس 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 مارس 2023.

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الهلال يستأنف تدريباته اليوم الثلاثاء

من المقرر أن يستأنف اليوم الثلاثاء نادي الهلال تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون يوم أمس الإثنين بقرار من المدرب رامون دياز.

الهلال يستعد لمواجهة الخليج يوم السبت القادم في مباراة مؤجلة من دوري روشن السعودي.

الهلال يفقد مدافعًا جديدًا أمام الخليج

أكدت المصادر الصحفية المتابعة لأحداث البيت الهلالي غياب حمد اليامي عن اللقاء القادم أمام الخليج لعدم الجاهزية الفنية.

الهلال يفتقد لعدد من اللاعبين على رأسهم ياسر الشهراني وسلمان الفرج وعلي البليهي.

سعود عبد الحميد يُغادر مران الأخضر للإصابة

لم يستطع سعود عبد الحميد ظهير أيمن الهلال إكمال المران الجماعي مع المنتخب السعودي، حيث أجبره المدرب هيرفي رينارد على مغادرة المران بعد شعوره بآلام في قدمه.

اللاعب حاول التحامل على نفسه أولًا ومواصلة التدريب لكن المدرب الفرنسي أجبره على الخروج، وبعدما بدأ أفراد الجهاز الطبي يتعاملون مع حالته لكن لم يُكشف بعد أي تفاصيل حول الإصابة باستثناء ترجيح غيابه عن مواجهة بوليفيا الليلة وديًا.

الهلال يعود إلى محيط الرعب

تفاصيل مثيرة حول عودة الهلال للعب على محيط الرعب.

مفاجأة مدوية .. الهلال يعود للعب في محيط الرعب!

تصريحات غريبة من الحريري عن سلمان الفرج

تسببت تصريحات سامي الحريري بشأن سلمان الفرج في فتح النار عليه.

فيديو | سلمان الفرج يفتح النار على سامي الحريري!

