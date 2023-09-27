أخبار الهلال اليوم | سخرية اتحادية من الزعيم ودفاع زوجة نجم الفريق عن السعودية وهجوم على ياسر القحطاني

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ27 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ27 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"هذا بمثابة أبي في الهلال وهذه نصيحتي لنيمار للنجاح" .. رسائل جانج هيون سو قبل الرحيل

مرت أربع سنوات من النجاح بين المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو ونادي الهلال السعودي، وحان موعد الرحيل، ليخرج موجهًا عدة رسائل. (طالع التفاصيل)

"عشق الهلال" يُسقط طفلًا ضحية لـ"تنمر" إعلامي .. ومطالب بمحاسبته!

يظهر الوجه القبيح لكرة القدم عندما تقتحمها أمور التنمر والعنصرية وما شابه من تصرفات بعيدة كل البعد عن الروح الرياضية، وهو ما أحدث مع أحد الأطفال الهلاليين خلال الساعات الماضية. (طالع التفاصيل)

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بعد الولادة المتعسرة أمام الخلود .. جمهور الاتحاد يحتفل ساخرًا من الهلال!

احتفل جمهور الاتحاد بطريقة خاصة بعبور فريقه لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بـ"طقطقته" المعهودة، لكنها هذه المرة طالت السخرية الهلال. (طالع التفاصيل)

الحياة في السعودية صعبة؟ .. زوجة روبن نيفيش ترد على أوروبا بطريقتها الخاصة

بعد ثلاثة أشهر تقريبًا قضتها ديبورا لورينسو؛ زوجة البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب الهلال السعودي، في شبه الجزيرة العربية، خرجت لتكشف عن انطباعها عن البلد العربي. (طالع التفاصيل)

"لتتحمل نتيجة أفعالك .. ياسر القحطاني خرج عن أدبيات الهلال!"

حالة شد وجذب يعيشها ياسر القحطاني؛ قائد الهلال السعودي السابق، حاليًا وضعته في مرمى الانتقادات، جاء آخرها من الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز. (طالع التفاصيل)

العويس يعود

عاد الحارس محمد العويس للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال أمس الثلاثاء، بعدما غاب عن مران الفريق الأخير، إثر معاناته من الأنفلونزا.

الأنفلونزا أبعدت العويس عن مواجهة الجبلين الأخيرة، ضمن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي فاز بها الزعيم بهدف نظيف.

شكوك حول لحاق نجم الشباب بديربي الهلال

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن موقف المغربي رومان سايس؛ مدافع الشباب، من المشاركة في ديربي الهلال، لم يتحدد بعد.

الليوث يلتقون بالزعيم في ديربي الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بعد غدٍ الجمعة.

لكن سايس يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ، تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام الباطن، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي موقفه من اللقاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

تدريبات خاصة لميشايل

يعد جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، جناحه البرازيلي ميشايل ديلجادو بشكل خاص لديربي الشباب المرتقب.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن البرازيلي خاض تدريبات فنية خاصة، أمس الثلاثاء، تحت أنظار جيسوس، استعدادًا للديربي.

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