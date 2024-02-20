أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يُثير القلق، ومدة غياب محمد البريك

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 20 فبراير 2024

SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 20 فبراير 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الدوسري يُقلق الهلالليين قبل مواجهة سباهان

أقلق سالم الدوسري الهلاليين قبل مواجهة سباهان الإيراني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا الخميس القادم في الرياض، وذلك بتواجده في عيادة النادي خلال يوم أمس الذي مُنح اللاعبون به إجازة من المدرب جورج جيسوس.

صحيفة الرياضية السعودية بددت هذا القلق بالإشارة إلى أن الدوسري قام بجلسة استشفاء في العيادة عادية وغير مقلقة بهدف التخلص من الإرهاق بعد الجهد الكبير الذي بذله في المباراة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الكشف عن مدة غياب البريك عن الهلال

بات محمد البريك مدافع الهلال خارج حسابات المدرب جورج جيسوس لمباراتي سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا والاتفاق في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

اللاعب كان قد أصيب وغادر ملعب المملكة أرينا خلال مواجهة الرائد الأخيرة في الدوري، وقد أظهرت الفحوصات الطبية معاناته من تمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية سيُبعده عن الملاعب لمدة أسبوعين على الأقل.

قرار سيتم الإعلان عنه قريبًا..

الجدل حول نيمار لا ينتهي، ولكن!

رسالة من سالم الدوسري بعد تفوقه على ثنائي النصر..

تصرف مثير للجدل من نيمار..

الرئيس التنفيذي للهلال وضع استراتيجية جديدة لسوق انتقالات الفريق

SHAHID