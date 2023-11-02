أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري والكرة الذهبية، وتفوق جديد على النصر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 نوفمبر 2023
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فيديو | كواليس مكالمة رئيس الهلال مع سالم الدوسري .. واللاعب يكشف هدفه القادم!
احتفى نادي الهلال السعودي، بفوز نجمه الدولي الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
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سافيتش يهزم نجم النصر .. سيطرة هلالية على جوائز "الأفضل" في دوري روشن
أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز "الأفضل" في مسابقة دوري روشن 2023-2024، عن شهر أكتوبر.
ما السبب؟ جيسوس يغادر إلى البرتغال قبل مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن!
يغادر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، ناديه الهلال عائدًا إلى بلاده، خلال الساعات القادمة؛ وذلك قبل مواجهة الفتح "المرتقبة".
فيديو | "حسنًا أنا أعتذر" .. طفل يُحرج سافيتش بسبب صورة!
في وقت بسيط، نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب نادي الهلال، في أن يُصبح واحد من أهم أعمدة فريقه، حيث تتسابق الجماهير على التقاط صورًا تذكارية معه، إلا طفل صغير تسبب له في موقف مُحرج.
مسؤولو فرانس فوتبول يعبرون عن استغرابهم لعدم فوز بونو بجائزة "ياشين"!
عبر مسؤولو فرانس فوتبول الفرنسية، الراعية لجائزة "البالون دور"، عن استغرابهم لعدم حصول المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على جائزة أفضل ليف ياشين لأفضل حارس مرمى بالعالم.
"سالم الدوسري كان يستحق أن يُنافس ميسي على البالون دور"
فاز النجم سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة الهلال ومنتخب السعودية، ليتفوق على كافة منافسيه، لتظهر بعض الأصوات التي أكدت على أنه كان يستحق المنافسة على الكرة الذهبية.
فيديو | كواليس مكالمة رئيس الهلال مع سالم الدوسري .. واللاعب يكشف هدفه القادم!
احتفى نادي الهلال السعودي، بفوز نجمه الدولي الكبير سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم، بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
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سافيتش يهزم نجم النصر .. سيطرة هلالية على جوائز "الأفضل" في دوري روشن
أعلنت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجوائز "الأفضل" في مسابقة دوري روشن 2023-2024، عن شهر أكتوبر.
ما السبب؟ جيسوس يغادر إلى البرتغال قبل مواجهة الهلال والفتح في دوري روشن!
يغادر المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، ناديه الهلال عائدًا إلى بلاده، خلال الساعات القادمة؛ وذلك قبل مواجهة الفتح "المرتقبة".
فيديو | "حسنًا أنا أعتذر" .. طفل يُحرج سافيتش بسبب صورة!
في وقت بسيط، نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش لاعب نادي الهلال، في أن يُصبح واحد من أهم أعمدة فريقه، حيث تتسابق الجماهير على التقاط صورًا تذكارية معه، إلا طفل صغير تسبب له في موقف مُحرج.
مسؤولو فرانس فوتبول يعبرون عن استغرابهم لعدم فوز بونو بجائزة "ياشين"!
عبر مسؤولو فرانس فوتبول الفرنسية، الراعية لجائزة "البالون دور"، عن استغرابهم لعدم حصول المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال على جائزة أفضل ليف ياشين لأفضل حارس مرمى بالعالم.
"سالم الدوسري كان يستحق أن يُنافس ميسي على البالون دور"
فاز النجم سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، بعد الموسم الرائع الذي قدمه رفقة الهلال ومنتخب السعودية، ليتفوق على كافة منافسيه، لتظهر بعض الأصوات التي أكدت على أنه كان يستحق المنافسة على الكرة الذهبية.