أخبار الهلال اليوم | رسالة جريزمان، وغضب الجمهور بسبب "البيجاما"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 سبتمبر 2023

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العويس أساسيًا أمام كوريا الجنوبية

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني سيعتمد على حارس مرمى الهلال، محمد العويس، أساسيًا خلال مواجهة الأخضر وكوريا الجنوبية الودية المقررة مساء اليوم.

العويس جلس بديلًا خلال المواجهة السابقة أمام كوستاريكا، حيث لعب نواف العقيدي حارس مرمى النصر في التشكيل الأساسي وتلقى 3 أهداف.

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