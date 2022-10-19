أخبار الهلال اليوم | ذكرى الركزة وحالة وفاة تفجع الفرج في أبو ظبي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق 19 أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر المقبل..

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انتهاء معرض كؤوس الهلال

اختتم معرض كؤوس الهلال في "واجهة الرياض" فعالياته أمس الثلاثاء، احتفالًا بذكرى تأسيس القلعة الزرقاء.

المعرض فتح أبوابه أمام الجماهير على مدار ثلاثة أيام ماضية، وشمل معرض الكؤوس، متجر الهلال، بجانب بعض الفعاليات الترفيهية.

حالة وفاة تفجع الفرج

توفيت أمس الثلاثاء، خالة سلمان الفرج؛ قائد الهلال ومنتخب السعودية، خلال وجوده مع الأخضر في معسكر مغلق بإمارة أبو ظبي، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

ويواصل اللاعب انتظامه في مران الأخضر بشكل طبيعي، بعدما اكتمل شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته عن مباريات الزعيم الأخيرة.

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"ذكرى الركزة"

تحل اليوم الأربعاء، الموافق 19 من أكتوبر الجاري، ذكرى "نصف نهائي القرن"، الذي جمع الهلال بالنصر، في ملعب مرسول بارك، ضمن دوري الأبطال.

وكان الزعيم قد حقق الفوز في المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلقن النصر درسًا قاسيًا في معقله.

واحتفل عدد من الإعلاميين الهلاليين وجماهيره بالذكرى عبر وسم "ذكرى الركزة"، في إشارة إلى الاحتفالية التي قام بها علي البليهي؛ مدافع الزعيم، عقب نهاية المباراة، بغرس علم ناديه في وسط ملعب مرسول بارك.

رفض احتجاج الطائي ضد الهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، أمس الثلاثاء، رفض الاحتجاج الذي تقدم به نادي الطائي عقب مواجهة الهلال، والخاص بوقوع مخالفات فنية وإدارية في اللقاء. (طالع التفاصيل)

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