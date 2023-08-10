أخبار الهلال اليوم | دييجو سيميوني يبشر الهلال وعلي البليهي يستفز النصر من جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس الموافق العاشر من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق العاشر من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تعديل مفاجئ على موعد نهائي الهلال والنصر في كأس الملك سلمان

أجرى الاتحاد العربي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تعديلًا مفاجئًا على موعد مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية. (طالع التفاصيل)

رغم قلق الإصابة .. تحرك مفاجئ من العويس بعد تأهل الهلال للنهائي العربي

صعد الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، ولكن بعد خسارته لحارسه الأساسي عبد الله المعيوف، الأمر الذي جعل الحارس البديل المصاب محمد العويس يتحرك بشكل مفاجئ! (طالع التفاصيل)

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

انقطع التواصل بينهما .. دييجو سيميوني يبشر الهلال وبرشلونة بإمكانية ضم جواو فيليكس

أغلق الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني الأبواب أمام استمرار البرتغالي جواو فيليكس مع الفريق، ليفتح الباب أمام الأندية المهتمة بخدماته، والتي يأتي على رأسها الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني. (طالع التفاصيل)

يقصد النصر؟ رسالة قوية من البليهي بعد التأهل لنهائي كأس الملك سلمان

لا يترك المدافع علي البليهي أي مناسبة تمر مرور الكرام، إلا ويترك بصمة يتحدث عنها الجميع، آخرها بعد تأهل فريقه الهلال إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، لمواجهة غريمه التقليدي النصر. (طالع التفاصيل)

قرار باريس سان جيرمان يدفعه نحو الهلال .. نيمار على أعتاب الزعيم السعودي!

أصبحت رغبة الانفصال متبادلة بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجمه البرازيلي نيمار، بعدما أخطره لويس إنريكي المدير الفني ولويس كامبوس المدير الرياضي بالبحث عن نادٍ جديد، ويبدو أن نادي الهلال السعودي سيكون المستفيد الأول من تلك الخطوة. (طالع التفاصيل)

فيديو | بسبب مسؤول هلالي .. حسان تمبكتي يُثير الجدل عقب الخروج العربي!

أثار حسان تمبكتي مدافع نادي الشباب الجدل، بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الهلال، في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، وذلك بسبب أحد المسؤولين بنادي الهلال. (طالع التفاصيل)

فيديو | بعد التأهل للنهائي .. رسالة نارية من جمهور النصر إلى الهلال

انتشر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو لجماهير النصر وهي توجه رسالة نارية إلى جماهير الهلال، بعد تأهل الفريقين إلى النهائي، يتوعدون فيه خصمهم العنيد. (طالع التفاصيل)

SHAHID