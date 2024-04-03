أخبار الهلال اليوم | جيسوس ينتقد أحد الأجانب، ولاعب الوسط يعود أمام النصر

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 إبريل 2024.
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الهلال يستعيد لاعب وسطه قبل مواجهة النصر
بات ناصر الدوسري لاعب وسط الهلال، الذي يلعب أحيانًا كظهير أيسر، قريب من العودة للتدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.
صحيفة الرياضية أوضحت أن الدوسري أنهى المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ومن المتوقع أن ينضم للمران الجماعي بعد مواجهة الخليج، حيث سيكون جاهزًا لمواجهة النصر في السوبر السعودي.
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