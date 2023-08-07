أخبار الهلال اليوم | جوزيه مورينيو يتحدث عن مفاوضات الزعيم و"معاناة ميسي في السعودية"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق السابع من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق السابع من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"الإجابة ليست نهائية" .. مورينيو يكشف عن موقفه من تدريب الهلال والأهلي

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لفريق روما الإيطالي، عن سبب رفضه العروض التي وصلت له من أجل تدريب الهلال والأهلي خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

تنفيذًا لرغبة جيسوس .. الكشف عن خطة الهلال لنهاية انتقالات 2023

وضعت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، خطة الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية 2023، وذلك من أجل مواصلة تدعيم صفوف الزعيم استعدادًا للموسم المقبل. (طالع التفاصيل)

"كان سيعاني في الهلال" .. أسطورة برشلونة سعيد بقرار انتقال ميسي إلى إنتر ميامي!

أشاد خافيير ماسكيرانو زميل ليونيل ميسي السابق في برشلونة الإسباني ومنتخب الأرجنتين بقرار الأخير بالانتقال إلى الولايات المتحدة، معتبرًا أن خيار الانضمام إلى إنتر ميامي هو الأفضل لحساباته بعيدًا عن كرة القدم. (طالع التفاصيل)

رغم تمسكه ببرشلونة .. نجم أتلتيكو مدريد يوافق على عرض الهلال

يواصل نادي الهلال سعيه لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى للتعاقد مع ثنائي في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. (طالع التفاصيل)

خاص | أوسيمين يتجاهل عرض الهلال .. وميتروفيتش يظهر مجددًا!

يبدو أن نادي الهلال قرر غلق ملف التعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، بعدما دخل في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

"أرجوكم كفى!" .. الشباب ينفجر أمام العروض الضخمة لحسان تمبكتي

طفح الكيل بطلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب السعودي، أمام التقارير التي تتحدث عن عروض مغرية للاعب ناديه حسان تمبكتي، ليخرج معبرًا عن غضبه. (طالع التفاصيل)

ثغرة الهلال وأزمة النصر .. صفقات متوقع حسمها بالشهر الأخير لدوري روشن السعودي

تبقى شهر بالتمام والكمال، على غلق سوق الانتقالات التاريخي في دوري روشن 2023، حيث يتم غلق سوق الانتقالات الصيفي يوم 7 سبتمبر، ولكن مازالت هناك بعض الصفقات القوية التي قد تُحسم خلال هذا الشهر. (طالع التفاصيل)

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