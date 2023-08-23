أخبار الهلال اليوم | ثنائي يُطرد من جنة جورج جيسوس ومنافسة مع الأهلي على "معجزة المغرب"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ23 من أغسطس 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جيسوس يطلب الاستغناء عن ثنائي جديد

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، طلب من إدارة النادي تقليص عدد مدافعي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأبلغ جيسوس بفتح الباب أمام رحيل الثنائي محمد جحفلي ومحمد الخيبري، سواء بالإعارة أو البيع النهائي، في ظل عدم حاجته إليهما مع التعاقد مع حسان تمبكتي وخاليدو كوليبالي.

الزعيم يضم في صفوفه حاليًا سبعة مدافعين، فبخلاف هذا الرباعي يوجد علي البليهي، متعب المفرج، خليفة الدوسري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

"نيمار يقلقني!" .. لويس كاسترو يتحدث عن مخاوف مواجهة الهلال والنصر

رغم امتلاكه للبرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه إلا أن البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، اعترف أنه سيعاني عند مواجهة غريمه الهلال في ظل تسلحه بالبرازيلي نيمار دا سيلفا. (طالع التفاصيل)

بديل أمرابط .. الأهلي ينافس الهلال على "معجزة المغرب" الذي أبهر برشلونة

جهز مسؤولو النادي الأهلي السعودي، عرضًا ضخمًا؛ لضم أحد أبطال منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم الماضية "قطر 2022". (طالع التفاصيل)

بعد الهلال .. الفيحاء "يطقطق" على ريمونتادا النصر أمام شباب الأهلي!

بطريقة تبدو لوهلة أنها تهنئة، سخر الفيحاء السعودي "طقطق" على النصر بعد تأهله لنهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا 2023-2024م. (طالع التفاصيل)

صفقات الهلال "منحوسة" .. إصابة حسان تمبكتي!

أعلن نادي الهلال السعودي بشكل رسمي، معاناة لاعبه الجديد حسان تمبكتي من إصابة، ستمنعه من انطلاق مسيرته مع الفريق سريعًا. (طالع التفاصيل)

الثنيان يهاجم البلطان ويعلنها: أسباب "خارج الملعب" وراء بيع تمبكتي للهلال بدلًا من النصر

كشف خالد الثنيان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، لأول مرة، عن أسباب بيع النجم الدولي حسان تمبكتي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، إلى الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

SHAHID