أخبار الهلال اليوم | ثنائي الزعيم الأفضل بدنيًا في الأخضر، ومواجهة السيتي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 22 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 أكتوبر 2022.

أبو غانم: الهلال يُواجه السيتي في أبو ظبي

قال الناقد الرياضي خالد أبو غانم أن الهلال يقترب من خوض مباراة ودية أمام مانشستر سيتي خلال فترة توقف الدوريات المحلية بسبب إقامة كأس العالم 2022 في قطر.

أبو غانم أضاف خلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي "الهلال قد يُواجه مانشستر سيتي وستكون المباراة في أبو ظبي، الأمر لم يؤكد بعد لكنه قريب".

ثنائي الهلال الأفضل في اختبارات المنتخب السعودي البدنية

أكد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي على أهمية الجاهزية البدنية للاعبين خلال مونديال قطر 2022، وأوضح أن اللاعبين خضعوا لاختبارات بدنية فور وصولهم معسكر أبو ظبي نظرًا لاختلاف أوضاعهم من حيث دقائق اللعب في دوري روشن السعودي.

وكشف رينارد عن أن الرباعي، سعود عبد الحميد ومحمد كنو وعلي الحسن وعلي البليهي، كانوا الأفضل في تلك الاختبارات.

وأضاف مشيدًا بثنائي الهلال "سعود أنهى الاختبارات في المركز الأول، ويليه كنو في الثاني، قدموا عملًا جيدًا بالفعل لكننا نريد دفعهم للحدود القصوى وتحفيزهم لكسر أرقامهم الشخصية".

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بن نافل: ليس المال، لدينا أهدافًا أخرى من المشاركة في مواسم السعودية

أبدى فهد بن نافل رئيس الهلال سعادته بمشاركة الهلال في فعاليات مواسم السعودية المختلفة، مشيرًا إلى أن المداخيل القادمة من ذلك ليست كبيرة لكن النادي لديه أهداف مهمة يُحققها من خلالها.

إذ قال لبرنامج "أكشن مع وليد" "سعداء بالتواجد في مواسم السعودية، سنلعب ضد نيوكاسل وباريس سان جيرمان، المداخيل ليست كثيرة لكن تلك المشاركات تُعزز علامتنا التجارية وتُساهم في انتشارنا وزيادة جماهيرنا وشعبيتنا في الخليج والعالم".

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