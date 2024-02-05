أخبار الهلال اليوم | تهمة جديدة لسلمان الفرج، وحسان تمبكتي يُخالف العادات

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 فبراير 2024.
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ماذا فعل مدافع الهلال ومنتخب السعودية في مظهره كي يغضب الجمهور؟
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