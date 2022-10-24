أخبار الهلال اليوم | تصريحات المفرج والمدرب الذي تنبأ بنجومية الفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 24 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 أكتوبر 2022.

كوزمين تنبأ بمستقبل كبير للفرج

كشف سلمان الفرج نجم الهلال عن زميله السابق عمر الغامدي أن المدرب كوزمين تنبأ بمستقبله في بداياته مع الفريق.

إذ قال في حواره مع تركي العجمة "الغامدي منذ أيام روى لنا قصة، كنا في القصيم نواجه الرائد وقد سجلت هدفًا بالرأس وكنت في بداياتي مع الهلال حين اختارني كوزمين من الشباب للعب مع الفريق الأول".

"قال الغامدي أن كوزمين سأله في اليوم التالي للمباراة عن اللاعب الذي لفت نظره فاختار أحد اللاعبين لكنه قال له "لا، بل سلمان صاحب الرقم 29، هذا اللاعب سيكون له مستقبلًا كبيرًا في كرة القدم"".

فهد المفرج يُبرر أسباب تراجع نتائج الهلال

قال فهد المفرج المدير التنفيذي في الهلال أن الفريق كان قادرًا على حصد عدد أكبر من رصيده الحالي في النقاط في دوري روشن السعودي.

وشرح أسباب عدم ذلك قائلًا "الإصابات كانت كثيرة لكن هذا يعود لمشاركة اللاعبين المستمرة مع النادي والمنتخب ولفترة الإعداد القصيرة للموسم الجاري، الإجازات منذ فترة ما بعد كورونا كانت قصيرة جدًا، وأيام الاستشفاء بين المباريات كانت غير كافية أبدًا".

وأكد المفرج ثقته في تحقيق النتائج المطلوبة بعد استئناف الدوري السعودي، مشيرًا إلى أن منع النادي من القيد لم يؤثر عليه لأنه يمتلك بالفعل 8 نجوم أجانب وكوكبة من اللاعبين المحليين على أعلى مستوى.

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"موسم الهلال الحقيقي يبدأ بعد المونديال"

أكد الناقد الرياضي عماد السالمي أن موسم الهلال الجديد سيبدأ عند استئناف الدوري السعودي بعد انتهاء مونديال قطر 2022.

إذ قال في برنامج "أكشن مع وليد" "الهلال عانى ظروفًا صعبة في الجزء الأول من الموسم، ممنوع من القيد إداريًا ولديه 8 أجانب منهم 2 خارج الخدمة ولا يستفيد منهما هما فييتو وبيريرا، بجانب الإصابات التي أبعدت نجومًا كبار كثر عن الفريق، ورغم كل ذلك فهم على بُعد مجرد 5 نقاط من الصدارة".

تابع "جميع الأندية تعلم جيدًا أن الهلال سيختلف تمامًا بعد عودة المصابين مثل الفرج والشهراني والمالكي بجانب الموقوف كنو، الهلال في المباريات التي تعثر بها كان الأفضل".

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