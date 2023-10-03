أخبار الهلال اليوم | إيران تستفز الزعيم بعد أزمة الاتحاد وتحذير سعودي للأزرق

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من أكتوبر 2023م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الثالث من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تشكيل مواجهة نساجي

أعلن جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نساجي الإيراني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشهد التشكيل الدفع بالبرازيلي نيمار دا سيلفا أساسيًا، رغم تخوفات البعض من سوء أرضية الملعب واحتمالية تعرضه للإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بعد محاولة استفزاز الهلال .. رئيس نساجي يتراجع قبل انطلاق المباراة

وسط كم الجدل المصاحب للمباراة، كان على صادق درودجر؛ رئيس نادي نساجي مازندران الإيراني، أن يخرج للتحدث قبل أقل من ساعتين من مواجهة الهلال السعودي، بعدما استفز الزعيم قبلها. (طالع التفاصيل)

"تبحثون عن عذر للهروب" .. رئيس نساجي مازندران يستفز الهلال برسالة صادمة!

خرج صادق درودجر، رئيس نادي نساجي مازندران الإيراني بتصريحات مثيرة للجدل قبل مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

استفزازات إيرانية جديدة قبل مباراة الهلال .. صور سياسية بالجملة في شوارع طهران!

كشفت عدة صور ومقاطع فيديو من العاصمة الإيرانية طهران عن تصاعد حالة الاستفزاز الموجهة ضد الفرق السعودية التي تخوض منافسات دوري أبطال آسيا أمام أخرى إيرانية. (طالع التفاصيل)

محمد الدعيع يحذر "الزعيم" قبل مواجهة نساجي مازندران: أخاف على الهلال من نفسه!

وجه محمد الدعيع أسطورة نادي الهلال السعودي تحذيرًا إلى "الزعيم" قبل مواجهة نساجي مازندران في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024. (طالع التفاصيل)

هل يسير الهلال على خطى الاتحاد؟ .. حقيقة إلغاء مواجهة الزعيم أمام نساجي في إيران

الاتحاد غادر الأراضي الإيرانية، فماذا عن الهلال ومواجهته أمام نساجي؟ (طالع التفاصيل)

"في قاعة أشبه بالممر" .. جيسوس يكشف سر انتشار أخبار خلافه مع نيمار داخل الهلال!

ظهر البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أمام وسائل الإعلام؛ للحديث عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام نساجي الإيراني. (طالع التفاصيل)

المتهم الحقيقي ليس الاتحاد الآسيوي .. فليحاسب مسؤولو السعودية أنفسهم على أزمة الاتحاد في إيران!

أزمة الاتحاد أمام سباهان في إيران تفتح باب التساؤلات .. هل الاتحاد الآسيوي المسؤول الوحيد أم أن هناك من قدم له أندية السعودية ليكشر عن أنيابه أمامهم؟ (طالع التفاصيل)

SHAHID