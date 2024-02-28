أخبار الهلال اليوم | إنجاز سعود عبد الحميد المميز، و"فرصة الفوز على الاتحاد 5% فقط"

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 فبراير 2024.
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سعود عبد الحميد .. 20 بصمة تهديفية في 100 مباراة مع الهلال
وصل الظهير الجوكر سعود عبد الحميد لمباراته الـ100 بقميص الهلال في جميع البطولات المحلية والخارجية، وذلك خلال مواجهة الاتفاق الأخيرة في دوري روشن السعودي.
اللاعب المنضم للزعيم من الاتحاد نجح خلال تلك المباريات الـ100 في إحراز هدفين وصناعة 18 آخرين وقد تحصل على 13 بطاقة صفراء ولم يتعرض للطرد أبدًا.
وتُوج اللاعب الدولي السعودي مع الهلال بلقب الدوري السعودي 2021-2022 وكأس خادم الحرمين الشريفين 2023 كما كان ضمن الكتيبة التي حققت وصافة كأس العالم للأندية 2022.
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