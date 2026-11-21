ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.
إنزاجي يستبعد سالم الدوسري
أفادت صحيفة "الرياضية" بأن سالم الدوسري، قائد الهلال، تم استبعاده من قبل مدرب الفريق سيموني إنزاجي من قائمة الفريق التي ستغادر لمواجهة نفتيشي هذا الأسبوع لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا النخبة.
وقالت الصحيفة السعودية إن سالم لم يلتحق ببقية البعثة المغادرة مساء السبت بسبب عدم الجاهزية، وذلك رغم مشاركته في التدريبات الأخيرة للفريق.
بعثة الهلال تغادر الرياض
نشر الحساب الرسمي للهلال صورًا من توجه البعثة إلى أوزباكستان مساء السبت من أجل مقابلة نفتيشي لحساب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا النخبة مساء الإثنين المقبل.
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طرح الإعلامي السعودي تركي العجمة، تساؤلًا عن ما يحدث الآن مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وأحواله، متطرقًا إلى حالة الغموض الخاصة بمستقبل اللاعب عقب رحيله عن الهلال في الصيف، مؤكدًا أنه لا يعرف إن كان اعتزل أم يلعب لفريق جديد بعد مغادرته للزعيم عقب سلسلة من الخلافات.
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مع جول منذ 2016 بعد عدة تجارب في مواقع عربية وعالمية أخرى، ومشوار "طبي" في عالم طب الأسنان لم ينجح في إقناعي بالابتعاد عن اهتمامي الأكبر، الرياضة وخصيصًا كرة القدم!
كرة القدم بدأت مشوارها معي منذ مونديال 94 وذكريات قيام أفراد العائلة منتصف الليل لمشاهدة المباريات، والجيل الذهبي لبلغاريا ورومانيا بقيادة ستويتشكوف وهاجي كانا بدايتي مع تلك الرحلة، مرورًا بمونديال 98 الذي معه بداية التعلق، وصولًا لاكتشاف إنتر في 97 كبداية لقصة حب، ومعاناة، حتى الآن مع النيراتزوري!
أتابع كل الرياضات، حتى المصارعة الحرة إذا اعتبرتها رياضة!، ولكن يمكن اعتبار كرة القدم هي تخصصي الأساسي، أتابعها في جميع أرجاء المعمورة، مع التركيز على فرق أوروبا وإفريقيا والسعودية بشكل أكبر، وإن كان يبقى الدوري الإيطالي هو تخصصي الأكبر بحكم متابعتي الكثيفة له.
لحظتي الرياضية التي لا تنسى هدف جوران بانديف بقميص إنتر في ملعب "أليانز" بميونخ ضد بايرن بدور ال16 لدوري أبطال أوروبا، وبعيدًا عن إنتر، هدف دينيس بيرجكامب بقميص هولندا ضد الأرجنتين في مونديال 98 يمثل لي معنى "متعة وجوهر" كرة القدم!
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