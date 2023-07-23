أخبار الهلال اليوم | الصفقة الأجنبية الرابعة، والأهلي يطلب الظهير الأيمن

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 يوليو 2023.

جانج يزور معسكر الهلال

زار الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال تدريبات فريقه المقامة في الرياض حاليًا بعد العودة من معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد.

والتقى المدافع الغائب عن الفريق بسبب المرض بزملائه والمدرب جورج جيسوس.

الهلال يُقدم نجومه الجديد قبل مواجهة الكويت

يخوض الهلال مساء اليوم مباراة ودية أمام الكويت الكويتي في ملعب الملك فهد بالرياض، ومن المقرر أن يُقدم قبل انطلاق اللقاء نجومه الجديد روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

واحتشد الآلاف من عشاق الزعيم في الملعب للمشاركة في هذا الحفل والترحيب بالنجوم الجدد والمدرب جورج جيسوس.

الهلال يضم مالكوم من زينيت

أجمعت المصادر الصحفية المتابعة على نجاح الهلال في التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وأكدت المصادر أن النادي الروسي حصل على 45 مليون يورو فيما سيحصل اللاعب على 15 مليون يورو مكافآت توقيع بخلاف راتبه الذي لم يُكشف عنه.