أخبار الهلال اليوم | الصفقة الأجنبية الرابعة، والأهلي يطلب الظهير الأيمن

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 يوليو 2023.
جانج يزور معسكر الهلال
زار الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع الهلال تدريبات فريقه المقامة في الرياض حاليًا بعد العودة من معسكر النمسا الإعدادي للموسم الجديد.
والتقى المدافع الغائب عن الفريق بسبب المرض بزملائه والمدرب جورج جيسوس.
الهلال يُقدم نجومه الجديد قبل مواجهة الكويت
يخوض الهلال مساء اليوم مباراة ودية أمام الكويت الكويتي في ملعب الملك فهد بالرياض، ومن المقرر أن يُقدم قبل انطلاق اللقاء نجومه الجديد روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.
واحتشد الآلاف من عشاق الزعيم في الملعب للمشاركة في هذا الحفل والترحيب بالنجوم الجدد والمدرب جورج جيسوس.
الهلال يضم مالكوم من زينيت
أجمعت المصادر الصحفية المتابعة على نجاح الهلال في التعاقد مع الجناح البرازيلي مالكوم لاعب زينيت سان بطرسبرج الروسي.
وأكدت المصادر أن النادي الروسي حصل على 45 مليون يورو فيما سيحصل اللاعب على 15 مليون يورو مكافآت توقيع بخلاف راتبه الذي لم يُكشف عنه.
لا بايرن ميونخ ولا باريس .. الهلال يفجر سوق الانتقالات بمفاوضات هاري كين
يحاول نادي الهلال التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تعويض المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، الذي رحل بنهاية عقده، وذلك بالتفاوض مع الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.
بسبب مرض واندا "الخبيث" .. إيكاردي "المضطر" يحسم مصير العروض السعودية وجلطة سراي
تحكمت واندا نارا؛ زوجة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله، في مستقبله خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكن هذه المرة ليس عن قصد كما هو الحال في كل مرة.
لحل أزمة دفاعية .. الأهلي يستهدف ضم نجم الهلال
يبحث النادي الأهلي عن تدعيم كافة مراكز الفريق، وبعدما نجح في تدعيم مراكز حراسة المرمى وخط الوسط والهجوم، يبحث حاليًا عن حل أزمة دفاعية، عن طريق استهداف أحد نجوم الهلال.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
شكرًا للتصويت.
ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟
اختيارات المحررين
- الزجاجي والمثير للجدل .. نجوم اقتربت من وداع الكرة السعودية بسبب "السن"
- ماسون جرينوود .. طريق مسدود ومستقبل بلا عنوان!
- هدف من وحي الخيال ومستوى مبهر لصديقه .. سحر ميسي يضيء ليلته الأولى مع إنتر ميامي
- أحدهم صار محتالًا.. آخر فريق دربه أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد أين هم الآن؟
- جميع صفقات أندية الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2023