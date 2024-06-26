أخبار الهلال اليوم | الشباب يُحدد سعر متعب الحربي، وخطوة تفصل المالكي عن فريقه الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 يونيو 2024.

الجناح السعودي اتهم بخيانة الأهلي عند انتقاله للنصر

الموضوع يُستكمل بالأسفل

اللاعب متواجد حاليًا مع منتخب بلاده في يورو 2024

النادي البافاري يعمل جاهدًا لحسم الصفقة

أسماء مدوية محتمل انتقالها للدوري السعودي هذا الصيف

اللاعب المطلوب دولي سعودي

لقطة أثارت الجدل في مباراة صربيا والدنمارك..

ثنائي الهلال يودع البطولة الأوروبية..

صفقة أشغلت الرأي العام السعودي..

تعرف على جميع صفقات كبار الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟

تعرف على جدول مباريات كأس السوبر السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة، والفرق المشاركة في البطولة...