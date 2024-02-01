أخبار الهلال اليوم | السخرية من ميسي بتلميحات جنسية، وحقيقة رحيل فهد بن نافل

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 فبراير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 فبراير 2024.

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موقف محرج وقع به الهلال، وفتح باب السخرية عليه من قبل الأجانب.

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