أخبار الهلال اليوم | الزعيم "البُعبع" في كأس الملك .. والشلهوب ينتصر بالشباب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الخميس، الموافق الثالث من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

تحديد موعد ومكان مباراة نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية عن موعد مباراة كأس موسم الرياض، والتي ستجمع بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه.

وكان المستشار تركي آل الشيخ؛ رئيس هيئة الترفيه السعودية، قد أعلن عن إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، بعد أن تم تأجيلها من العام الماضي. "اقرأ التفاصيل"

"الهلال هو بُعبع الأندية في كأس الملك"

يرى الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، أن نادي الهلال هو المرشح الأول لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مشيرًا إلى أن خروجه من البطولة سيجعل الفرص متساوية بين باقي الأندية.

الذايدي قال خلال تصريحات عبر "مساحات 24 الرياضية: "الهلال هو المرشح الأقوى لتحقيق البطولة، لأنه البُعبع في تلك البطولة، وخروجه سيجعل الحظوظ متساوية".

الشلهوب يقود شباب الهلال للفوز على القادسية بثلاثية

نجح فريق الشباب تحت 17 سنة بنادي الهلال، بقيادة مدربه محمد الشلهوب، لتحقيق الفوز على القادسية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على الملعب الرديف بمقر النادي الأزرق بالعاصمة الرياض.

انتصار شباب الهلال وضعهم في وصافة الترتيب رصيد 22 نقطة، بعد تحقيق الفوز في 7 مباريات وتعادل في واحدة وخسارة مثلها.