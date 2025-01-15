أخبار الهلال اليوم | محمد صلاح بالقميص الأزرق، وسالم الدوسري يرفض عرض التجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 15 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 15 يناير 2025

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عديد اللاعبين ارتبطوا بالخروج من قائمة الزعيم

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدافع السعودي لا يُشارك أساسيًا مع ناديه

الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في أخبار انضمام المهاجم للفريق الأزرق

نجم ليفربول حسم كل شيء كما يبدو!

GOAL

الجماهير أعربت عن غضبها من أداء محمد صلاح ضد نوتنجهام فورست..

اللاعب يقدّم مستويات كبيرة في كل مرة يشارك فيها مع الهلال..

اللاعب كتب التاريخ مع فريق الهلال الأول على مدار 14 سنة..

نتائج المنتخبات السعودية تراجعت بشكل مرعب في الفترة الأخيرة..

صفقة قريبة من الحدوث

الأندية السعودية قررت التسوق في برشلونة..

نجم النصر يعيش علاقة متناقضة مع الزعيم

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025..