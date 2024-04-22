أخبار الهلال اليوم | "الجوكر" جاهز لمواجهة العين، وصراع مع الاتحاد على توقيع محمد صلاح

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 22 إبريل 2024.

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ناصر الدوسري يدخل حسابات جورج جيسوس لمواجهة العين

دخل ناصر الدوسري لاعب وسط الهلال حسابات المدرب جورج جيسوس لمباراة الهلال أمام العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء الثلاثاء القادم في الرياض.

اللاعب القادر على شغل خانة الظهير الأيسر كان قد غاب عن لقاء الذهاب المنتهي لصالح العين 4-2 بداعي الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة الاتحاد في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن الدوسري أنهى برنامجه التأهيلي بنجاح عقب تعافيه من إصابة العضلة الأمامية للفخذ، وقد شارك دون أي مشاكل أو آلام في تدريبات أمس الأحد.