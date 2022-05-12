أخبار الهلال اليوم | التعاقد مع ميسي، وموعد عودة الشهراني

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 ديسمبر 2022.

هل يتحرك الهلال لضم ميسي؟

بعد الحديث عن استهداف النصر التعاقد مع رونالدو، بدأ الحديث مؤخرًا عن استعداد الهلال لتقديم عرض كبير للتوقيع مع ميسي

ليس فقط رونالدو .. عرض سعودي للتعاقد مع ميسي

نتائج إيجابية للفئات السنية للهلال

حققت فرق الفئات السنية للهلال نتائج مميزة مؤخرًا، حيث استطاع فريق 19 عامًا الفوز على الأهلي بهدف نظيف في الجولة الـ11 من دوري الشباب السعودي.

فريق 15 عامًا سحق النصر بأربعة أهداف مقابل هدفين في دوري البراعم.

متى يعود الشهراني؟ لا أحد يعلم!

رفض الأطباء المشرفون على حالة ياسر الشهراني تحديد موعد عودته للملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم.

الغموض يُحيط بموعد عودة الشهراني للملاعب

تعرف على أسعار تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل

طُرحت يوم أمس تذاكر المباراة الودية التي ستجمع الهلال مع نيوكاسل في الملز يوم الخميس القادم.

كم تبلغ الأسعار؟ طرح تذاكر مباراة الهلال ونيوكاسل