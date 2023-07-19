أخبار الهلال اليوم | الاستسلام لياسر الشهراني يغضب الجماهير واتهامات فهد بن نافل "باطلة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ19 من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ19 من يوليو 2023م، وما يدور حول الفريق.

الهلال يختتم معسكر النمسا الليلة

يختتم الهلال معسكره الإعدادي للموسم الجديد، الليلة، إذ يخوض المباراة الودية الأخيرة به.

ومن المقرر أن يلتقي الزعيم بدينامو كييف الأوكراني، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الرياض، في لقاء منقول عبر منصات النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صراع الهلال والنصر؟ .. نجم كورينثيانز يكشف عن مفاجأة للجماهير السعودية

تحدث روجير جيديش؛ جناح كورينثيانز البرازيلي، عن العروض السعودية التي يمتلكها، مفجرًا مفاجأة لجماهير الهلال والنصر. (طالع التفاصيل)

انفراجة في أزمة الهلال وماتيوس بيريرا .. اقترب من هذا الفريق!

اقترب البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم "نهائيًا"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي. (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال .. خذل فريقه ثم ألقى بالتهمة على فهد بن نافل!

أنظر لثورة جمهور الهلال حاليًا، وأضرب كفًا على كف، فمن المستحيل أن هذا الجمهور الثائر غضبًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو ذاك الذي نتابعه خلال آخر عامين في الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)

المرعب في الهلال .. الصفقة الصيفية الرابعة تمت!

توصل مسؤولو نادي الهلال، إلى اتفاق مع الصفقة الصيفية الرابعة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

سعد اللذيذ يجيب على السؤال الذي حير الجماهير .. "أسرار صفقات الهلال والنصر والاتحاد والأهلي"

بعيدًا عن الاتحاديين الذين أعربوا عن سعادتهم بميركاتو فريقهم.. اعترض عشاق الهلال والنصر والأهلي، على تحركات المسؤولين، وسياستهم في جلب النجوم العالميين إلى هذا الثلاثي الكبير، لذلك خرج سعد اللذيذ؛ مسؤول ملف الصفقات العالمية السابق، لتوضيح الصورة. (طالع التفاصيل)

"لن نقبل بسياسة مشي حالك" .. رضوخ الهلال أمام ياسر الشهراني يثير غضب الجماهير

يبدو أن جماهير نادي الهلال، ليست راضية تمامًا، على صفقات الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي الحالي، وترى أنها لا تلبي كامل الاحتياجات الفنية. (طالع التفاصيل)

جنون الهلال .. 210 ملايين ريال لضم ساحر ليفربول وعرض ضخم إلى نجم آرسنال

يعمل نادي الهلال، على دعم صفوفه بـ"اثنين" من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

حمل تحذيرًا واضحًا لفولهام .. الهلال يُقدم عرضه الأخير لضم ميتروفيتش

حسمت إدارة الهلال أمرها واختارت بالفعل الصربي ألكساندر ميتروفيتش ليكون مهاجم الفريق في الموسم القادم، وقد بات نجم فولهام الآن مفضلًا على روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي الذي حاول الزعيم إقناعه كثيرًا بارتداء قميصه دون جدوى. (طالع التفاصيل)

المفاوض العالمي للسعودية: انتظرتكم 45 عامًا!

بينما يحاول البعض التقليل من مشروع السعودية في استقدام نجوم العالم لدوري روشن، هناك من ينتظر فرصة استقبال عرض سعودي على أحر من الجمر، ويبدو أن النيجيري مايكل إيمينالو، أحد من كانوا ينتظرون الفرصة. (طالع التفاصيل)