أخبار الهلال اليوم | استهداف نجم النصر السابق .. والمشاركة في كأس العالم للأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الجمعة، الموافق 11 نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما حصل لاعبوه على راحة سلبية حتى 12 من نوفمبر الجاري..

مفاجأة .. الهلال يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة

لم يعد هناك مفر أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن ترشيح ممثله، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2022، في ظل تضارب مواعيد البطولات.

مونديال الأندية 2022 تم تأجيله العام الجاري في ظل إقامة كأس العالم للمنتخبات، على أن يقام في الربع الأول من العام المقبل 2023، لكن وقتها لن تكون اسيا قد تعرفت على بطل دوري الأبطال، الذي سيتأهل للمونديال. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا .. الكشف عن موعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وديربي الرياض

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، مواعيد مباريات الجولات العشر المقبلة من الجولة التاسعة وحتى الـ18، ضمن دوري روشن السعودي.

حتى الآن لُعبت ثماني جولات من دوري روشن، تصدر بهم الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متفوقًا بفارق ثلاث نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة. "اقرأ التفاصيل"

الاختبارات تكشف آخر تطورات إصابة فييتو

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن الأرجنتيني لوسيانو فييتو لاعب الهلال، سيخضع إلى اختبارات طبية وقياسات بدنية، تكشف عن تعافيه من الإصابة في عضلة الفخذ الأمامية، التي أبعدته عن الفريق في مباريات التعاون والاتفاق والشباب والطائي بدوري روشن للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن فييتو اقترب من نهاية مرحلة العلاج التي كان يخضع لها والتي اشتملت على تقوية العضلات والجري لمسافات محددة.

الهلال يفكر في ضم البريكان

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الهلال، يفكر حاليًا في ضم فراس البريكان مهاجم نادي النصر السابق والفتح الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأضافت التقارير أن البريكان لديه رغبة هو الآخر في ضم الانتقال إلى نادي الهلال.