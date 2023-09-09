أخبار النصر اليوم | 3 ملايين ريال من الفتح، والسخرية من كريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 9 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 سبتمبر 2023

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وسيط صفقة بروزوفيتش: عرض النصر كان مستحيل أن يُرفض

قال جاد كوهين الوسيط الذي أتم صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش من إنتر إلى النصر أن اللاعب الكرواتي لم يُرحب بالعرض السعودي في البداية قبل أن يُغير رأيه ويطلب من إدارة ناديه الموافقة عليه.

وأضاف لصحيفة توتوسبورت "بعض العروض تكون أحيانًا مستحيلة الرفض، هكذا هو الأمر ببساطة. لقد طلب من إدارة إنتر الموافقة على رحيله ووافقت بالفعل وبدأت المفاوضات مع النصر حتى انتهت بنجاح".

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النصر يحصل على 3 ملايين ريال من الفتح

حصل النصر على 3 ملايين ريال سعودي من الفتح مقابل تخليه عن لاعب وسطه مختار علي بالإعارة للموسم الجاري.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هذا المقابل المالي الجيد وتكفل الفتح براتب علي السنوي كانا الدافع خلف موافقة النصر على انتقال اللاعب.

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