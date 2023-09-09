أخبار النصر اليوم | 3 ملايين ريال من الفتح، والسخرية من كريستيانو رونالدو

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 9 سبتمبر 2023
اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن
وسيط صفقة بروزوفيتش: عرض النصر كان مستحيل أن يُرفض
قال جاد كوهين الوسيط الذي أتم صفقة انتقال مارسيلو بروزوفيتش من إنتر إلى النصر أن اللاعب الكرواتي لم يُرحب بالعرض السعودي في البداية قبل أن يُغير رأيه ويطلب من إدارة ناديه الموافقة عليه.
وأضاف لصحيفة توتوسبورت "بعض العروض تكون أحيانًا مستحيلة الرفض، هكذا هو الأمر ببساطة. لقد طلب من إدارة إنتر الموافقة على رحيله ووافقت بالفعل وبدأت المفاوضات مع النصر حتى انتهت بنجاح".
حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن
النصر يحصل على 3 ملايين ريال من الفتح
حصل النصر على 3 ملايين ريال سعودي من الفتح مقابل تخليه عن لاعب وسطه مختار علي بالإعارة للموسم الجاري.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هذا المقابل المالي الجيد وتكفل الفتح براتب علي السنوي كانا الدافع خلف موافقة النصر على انتقال اللاعب.
رونالدو الفدائي يضيع الفرص مثل كاي هافيرتس .. وحان وقت عودته للنصر!
أخيرًا عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة الدولية من جديد بعد غياب حوالي ثلاثة أشهر مع منتخب بلاده البرتغالي ومن خلال مباراة تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمام سلوفاكيا.
بقيادة أبو تريكة والشوالي .. حفلة سخرية ضد رونالدو و"ميسي السبب"
كما لو كان الأمر مخططًا له.. تحوّلت مباراة البرتغال أمام سلوفاكيا، في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا 2024، إلى حفلة من السخرية، ضد الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.
سبب مفاجئ .. الكشف عن سر خسارة النصر صراع "عبد الله العمار" أمام الأهلي
فشل النصر في ضم أي ظهير أيسر محلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الذي أغلق أبوابه أول أمس في دوري روشن السعودي، وقد كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن سر خسارة الفريق العاصمي لصفقة عبد الله العمار أمام الأهلي.
كيف نُحسن معكم النية؟" .. هجوم نصراوي عنيف على القنوات الرياضية السعودية
شن الإعلام والجمهور النصراوي هجومًا عنيفًا على القنوات الرياضية السعودية بسبب تعليقات حسابها عبر منصة إكس على أحداث مباراة المنتخب السعودي أمام كوستاريكا الودية.