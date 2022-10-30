أخبار النصر اليوم | موقف غريب من جارسيا تجاه أبو بكر وأزمة كبرى بسبب الفراج

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأحد 30 أكتوبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأحد، الموافق 30 من أكتوبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

"النصر كان يعلم أنه سيخسر قضية جوليانو"

أشار الناقد الرياضي خالد أبو غانم إلى أن إدارة النصر كانت تعلم يقينًا أنها ستخسر قضيتها ضد لاعب الفريق السابق جوليانو دي باولا. (طالع التفاصيل)

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بعد ضربة جوليانو وحمد الله .. النصر وأنباء سعيدة بخصوص قضية أبو جبل

يبدو أن أطراح النصر في خسر القضايا الخارجية يتتحول إلى أفراح، وسيفوز في قضيته ضد الحارس المصري محمد أبو جبل. (طالع التفاصيل)

هل يفاوض النصر النني؟ وكيله يُجيب

كشف علاء نظمي؛ وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، حقيقة ما تردد خلال الأيام الماضية، بشأن مفاوضات نادي النصر من أجل ضمه اللاعب المصري. (طالع التفاصيل)

رسميًا .. الإعلان عن إقامة ودية بين النصر وألميريا

على غرار ودية الهلال وألميريا قبل بداية الموسم الجاري، يخوض النصر هو الآخر ودية أمام الفريق الإسباني في ديسمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

النصر يبدأ خطوات الحفاظ علي نجم وسطه

اتخذت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر خطوة حاسمة، في مستقبل عبد المجيد الصليهم لاعب وسط الفريق الأصفر، وذلك بعد اقتراب نهاية عقده. (طالع التفاصيل)

موقف غريب من جارسيا تجاه أبو بكر

في الوقت الذي يطالب به كافة النصراويين تقريبًا بضرورة التعاقد مع مهاجم بدلًا من الكاميروني فينسنت أبو بكر في الميركاتو الصيفي المقبل، اتخذ الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للعالمي، موقفًا معاكسًا. (طالع التفاصيل)

الفراج يحرج وزير الرياضة .. مطالب بالتحقيق بعد افتتاح دورة الألعاب السعودية

تسبب افتتاح دورة الألعاب الأولمبية السعودية في حالة غضب في الوسط الرياضي النصراوي على وزير الرياضة عبد العزيز بن تركي الفيصل. (طالع التفاصيل)

"أزمة مفتعلة" .. اعتراف نصراوي يُبرئ وزير الرياضة من جدل افتتاح دورة الألعاب السعودية

الغضب النصراوي تجاه وزير الرياضة أبطله أحد إعلاميي العالمي مبارك الشهري، الذي كشف عن شبهة أزمة مفتعلة تجاه الوزارة. (طالع التفاصيل)

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