Al-Nassr - Ibrahim Al-Muhaidibsocial gfx/ Getty Images
تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | مفاجأة إبراهيم المهيدب للاعبين، وضربة موجعة من الاتحاد!

النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 11 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 11 يوليو 2024.

هل سنرى راموس في دوري روشن الموسم المقبل؟

الكشف عن سبب تعطل صفقة انتقال إيدرسون إلى النصر

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل تنفرج أزمة الاتحاد بعد استقالة لؤي ناظر؟

أليسون مرشح للرحيل إلى الدوري السعودي

ثنائي الأهلي يرفضان أندية دوري روشن

النصر يستعد للنخبة الآسيوية من معسكر البرتغال..

حقيقة تساوي الدعم بين الأندية..

تعرف على قرار لجنة الاستقطاب بشأن صفقات صيف 2024

تعرف على التعديلات التي حدثت بسبب أزمة اللاعبين في المنتخب السعودي

جديد ميركاتو نادي النصر..

هييرو بدأ التخطيط لموسم النصر الجديد..

إعلان