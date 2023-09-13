أخبار النصر اليوم | وزير إيراني يحذر كريستيانو رونالدو وتصرف غير لائق من ساديو ماني

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ13 من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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فيديو | صحح خطأه بإنصاف رياض محرز .. تصرف غير لائق من ساديو ماني عقب لقاء الجزائر والسنغال

رغم أنها مجرد مباراة ودية إلا أن ساديو ماني؛ لاعب منتخب السنغال ومحترف النصر السعودي، انفعل عقب خسارة بلاده أمام منتخب الجزائر، وقام بتصرف غير لائق تجاه أحد المراسلين. (طالع التفاصيل)

صدمة من وزير السياحة .. تحذيرات إيرانية لكريستيانو رونالدو قبل لقاء النصر وبرسبوليس

بينما تنتظر كافة الدول نجوم العالم لزيارة أرضها، لاستقبالهم بطريقة خاصة، كان لإيران رأي مختلف، ووجهت تحذيراتها للبرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، قبل الزيارة المرتقبة. (طالع التفاصيل)

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"إهانات وتهديدات ورسائل نابية" .. أزمة في برسبوليس قبل لقاء النصر

حالة من عدم الاستقرار يعيشها برسبوليس الإيراني قبل مواجهته أمام النصر السعوي، تخدم الأخير، لكن هذه المرة تسبب الجمهور في حرمان النادي من صفقة مهمة. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الآسيوي يسعد النصر بـ"قرار رسمي حاسم" قبل زيارة إيران التاريخية

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، قرارًا رسميًا حاسمًا، قبل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مع برسيبوليس الإيراني. (طالع التفاصيل)

الهلال يقلق والنصر يستنجد .. ماذا فعلت يا مانشيني في منتخب السعودية؟

نعم! هي المباراة الثانية للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني على رأس القيادة الفنية للمنتخب السعودي، لكن يمكننا أن نقرأ منها الكثير، ليس لأنه أخطأ، إنما لأنها أخطاء تتكرر مهما تغير مدربو الأخضر. (طالع التفاصيل)

مدرب مانشستر السابق: "معايير" رونالدو تسببت في انهيار مسيرته بالنادي

كشف مايك فيلان المدرب السابق بالجهاز الفني لمانشستر يونايتد، عن السبب الحقيقي الذي جعل شعبيته تنهار في غرفة ملابس الفريق. (طالع التفاصيل)

السعودية (3-7) أوروبا .. ميركاتو الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بين الحقيقة والكذب

احتفت الأندية السعودية، طوال الصيف الحالي، بـ"خطف" أبرز النجوم العالميين، من الفرق الأوروبية العريقة، والتي كانت دائمًا ما تفتخر بكونها تستطيع حسم أي صفقة تريدها. (طالع التفاصيل)

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