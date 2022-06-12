أخبار النصر اليوم | ودية جديدة وصدمة جارسيا للدوليين السعوديين

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 6 ديسمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 ديسمبر 2022.

جارسيا يصدم الدوليين العائدين للنصر

اتخذ رودي جارسيا المدير الفني للنصر قرارًا بشأن اللاعبين العائدين من المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

المدرب فرض على كل من نواف العقيدي وأمين بخاري وعبد الإله العمري وعبد الله مادو وسلطان الغنام وسامي النجعي وعلي الحسن تدريبات بدنية خلال فترة الإجازة، وقد طالب اللاعبين بإجراء تلك التدريبات لمدة ساعة يوميًا على الأقل.

وطلب جارسيا من اللاعبين تصوير تلك التدريبات بالفيديو وإرسال المقاطع إلى مساعده ستيفان جوبارد عبر واتساب يوميًا، ويهدف المدرب الفرنسي من ذلك للمحافظة على الحالة البدنية للاعبين ليكونوا جاهزين عند العودة للتدريبات الجماعية بعد عودة الفريق من أبو ظبي.

النصر يُواجه الحزم وديًا

يخوض النصر مباراة ودية جديدة في معسكره المقام في أبو ظبي، حيث سيلعب ضد الحزم يوم الثلاثاء القادم.

الفريق واصل تدريباته يوم أمس وتضمن المران تدريبات بدنية وتكتيكية كما ألقى المدرب جارسيا محاضرة فنية.

النصر يخوض قمة دوري السيدات أمام الهلال

يخوض فريق النصر النسائي اليوم مباراة قمة دوري السيدات أمام نظيره الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الثالثة المؤجلة من الدوري الممتاز للسيدات.

الفريقان يتصدران جدول الترتيب برصيد 13 نقطة لكل منهما، واليوم هي مباراة فض الاشتباك.

الصرامي: مينديش حريص على انتقال رونالدو للنصر

سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أكد أن جورج مينديش وكيل كريستيانو رونالدو حريص على انتقال موكله للنصر.

"وكيل رونالدو حريص بشدة على إقناعه بالانتقال للنصر"

رئيس النصر يسخر من لجنة الانضباط بسبب ميسي

أبدى مسلي آل معمر دهشته من فرض لجنة الانضباط عقوبة على جمهور النصر بسبب هتاف "البلطان وينه .. كسرنا عينه"، وقد سخر من ذلك بعد انتشار الهتاف بين جماهير كأس العالم عقب ترديده من الجمهور السعودي لكن باستخدام ميسي بدلًا من رئيس نادي الشباب.

رئيس النصر يستاء من القوانين السعودية بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه"