أخبار النصر اليوم | نتيجة الاستئناف على عقوبة الغنام، وجدل رونالدو وبن نافل

النصر يخسر استئناف الغنام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأحد رفض لجنة الاستئناف استئناف نادي النصر ضد عقوبة إيقاف لاعبه سلطان الغنام 4 مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة أبها، ضمن الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأول بارك.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق قد أوقفت المدافع الأيمن بسبب صدور ألفاظ بذيئه منه تجاه مساعد الحكم خلال مواجهة أبها.