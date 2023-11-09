أخبار النصر اليوم | موقف لابورت من مواجهة الوحدة، وموعد قرعة دور الـ16 في آسيا

عودة رونالدو وغياب لابورت عن مواجهة الوحدة

أكدت المصادر المتابعة لتدريبات النصر عودة كريستيانو رونالدو للتدريبات الجماعية وجاهزيته التامة لمواجهة الوحدة يوم السبت في الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي، وذلك بعد غيابه عن مباراة الدحيل في دوري أبطال آسيا لمنحه قسطًا من الراحة بعد إجهاده من توالي المباريات مؤخرًا.

من جانب آخر، تأكد غياب المدافع إيمريك لابورت عن المباراة بعد تعرضه لإصابة في بيته عقب المباراة الأخيرة في الدوري أمام الخليج، والتي أبعدته عن مواجهة آسيا في قطر.

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موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم 28 ديسمبر القادم موعدًا لإجراء قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، وذلك حسبما كشفت عنه صحيفة الرياضية السعودية.

ومن المقرر أن تجرى مباريات ذهاب دور الـ16 في 12 و13 فبراير 2024، على أن يكون الإياب في الـ 19 والـ 20 من الشهر ذاته.