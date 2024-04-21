أخبار النصر اليوم | موعد عودة لاجامي للتدريبات، وحديث جون أوبي ميكيل المفاجئ عن العالمي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 إبريل 2024
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تحديد موعد عودة علي لاجامي للتدريبات
تقرر عودة علي لاجامي مدافع النصر إلى التدريبات الجماعية للفريق يوم الإثنين القادم بعدما غاب عنها الأسبوع الماضي وكذلك مواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي.
لاجامي سيكون متاحًا لمواجهة الخليج القادمة في دوري روشن لكن أمر إشراكه أساسيًا سيكون بيد المدرب لويس كاسترو.
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النجعي يُواصل برنامجه التأهيلي
يُواصل سامي النجعي نجم وسط النصر برنامجه التأهيلي في مقر النادي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة ضمك.
اللاعب كان قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية أبعدته عن مباراة النصر أمام الفيحاء الأخيرة في دوري روشن وغالبًا لن يكون متاحًا لمواجهة الخليج القادمة.
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