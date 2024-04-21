أخبار النصر اليوم | موعد عودة لاجامي للتدريبات، وحديث جون أوبي ميكيل المفاجئ عن العالمي

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النجعي يُواصل برنامجه التأهيلي

يُواصل سامي النجعي نجم وسط النصر برنامجه التأهيلي في مقر النادي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مواجهة ضمك.

اللاعب كان قد تعرض لتمزق في عضلة الفخذ الخلفية أبعدته عن مباراة النصر أمام الفيحاء الأخيرة في دوري روشن وغالبًا لن يكون متاحًا لمواجهة الخليج القادمة.

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