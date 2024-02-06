أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو، و50 مليون جنيه إسترليني سنويًا لنجم الدفاع

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 6 فبراير 2024
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كريستيانو رونالدو يشعل حماس جماهير النصر بـ"مفاجأة"!
مفاجأة جديدة من كريستيانو رونالدو..
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نجم النصر احتفل أمس بعيد ميلاده الـ39
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رغم أن تقرير إدارة المنتخب ينصف مانشيني إلا أن هناك مفاجأة بشأن أحد السداسي المتهم بالتمرد على السعودية..
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