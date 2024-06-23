أخبار النصر اليوم | لابورت يرد على إشاعات رحيله، وحالة "أبو جبل" جديدة في دوري روشن

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 يونيو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 يونيو 2024.

لابورت يرد على إشاعات رحيله عن النصر

رد إيمريك لابورت مدافع النصر على إشاعات رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف، وذلك خلال حضوره في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب بلاده إسبانيا أمام ألبانيا في ختام دور المجموعات من يورو 2024.

وقال المدافع الإسباني أنه ملتزم بتعاقده مع النصر، والذي يمتد إلى 3 سنوات كاملة، رافضًا التعليق حول ما يُدور في الإعلام حول مستقبله.

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