تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

أخبار النصر اليوم | كونان يُوقع لناديه الجديد، وسر النتائج الكبيرة

تامر أبو سيدو
Ghislain KonanGetty
دوري روشن السعوديالنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 سبتمبر 2023

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 سبتمبر 2023

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر يُعير كونان للفيحاء

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة النصر وافقت على إعارة الظهير الأيسر جيسلان كونان إلى الفيحاء لموسم واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب الإيفواري سيُوقع للفيحاء اليوم الأحد قبل المغادرة للانضمام إلى معسكر بلاده.

كونان مرتبط مع النصر بعقد يمتد حتى صيف 2025، والاتفاق مع الفيحاء ينص على تحمل ناديه الجديد قيمة رواتبه كاملة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

لابورت يكشف سر نتائج النصر الكبيرة

كشف إيمريك لابورت مدافع النصر الجديد السر خلف نتائج الفريق الكبيرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم.

المدافع القادم من مانشستر سيتي قال بعد سحق الحزم 5-1 "النصر يلعب كرة قدم جماعية، هذا العمل الجماعي من الفريق بالكامل هو سبب الفوز بتلك النتائج الكبيرة".

أضاف حول انسجامه السريع مع زملائه الجدد "لدي خبرة كبيرة في كرة القدم وقد انتقلت للنصر من أجل تقديم كل ما لدي، سعيد جدًا باللعب في الدوري السعودي".

احضروا له دوري أبطال أوروبا الآن .. النصر "كاسترو" لن يستطيع أن يوقفه أحد!

عندما كنت أشاهد مباراة النصر والحزم في الجولة الخامسة ضمن منافسات دوري روشن، وقتها جاء في ذهني نفي ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما ذكر حول السعي وراء مشاركة فريق سعودي في دوري أبطال أوروبا، لأتمنى أن الأمر حقيقي بعد ما رأيته من مستوى للنصر!

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

204646 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 97932كريم بنزيما
  • 10507خاليدو كوليبالي
  • 19033روبرتو فيرمينو
  • 8582نجولو كانتي
  • 22769مارسيلو بروزوفيتش
  • 45823صفقة أخرى
204646 الأصوات

اختيارات المحررين