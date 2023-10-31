أخبار النصر اليوم | كاسترو ينتعش بعودة الثلاثي، وصراع جديد مع الهلال

جاهزية لابورت ورونالدو وتاليسكا لمواجهة الاتفاق

تأكدت جاهزية الثلاثي، كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وإيمريك لابورتا، للمشاركة في مواجهة الاتفاق في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين مساء اليوم.

الثلاثي كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الفيحاء الأخيرة في دوري روشن وقد خضعوا لجلسات علاجية خلال اليومين الأخيرين على موضع إصاباتهم.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت مشاركة اللاعبين الثلاثة يوم أمس في المران الجماعي بشكل طبيعي مما جعلهم ضمن الخيارات المتاحة للمدرب لويس كاسترو.