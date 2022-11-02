أخبار النصر اليوم | قضية التسجيلات مهددة ورحيل جارسيا والعالمي الأكثر ديونًا

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الثاني من نوفمبر 2022، وما يدور حول الفريق، بعدما عاد الفريق لاستئناف تدريباته خلال فترة التوقف الحالية لدوري روشن السعودي، والتي تستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

خطاب جديد من النصر للفيفا في قضية حمد الله

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن النصر تقدم بطلب جديد إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، للاطلاع على حيثيات قرار غرفة فض المنازعات، الذي حكم لصالح المغربي عبد الرزاق حمد الله ضد العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النصر تنوي تقديم استئناف على الحكم، لكنها تنتظر الحيثيات أولًا.

وكانت غرفة المنازعات الدولية قد ألزمت النصر بدفع كافة المستحقات المالية المتأخرة للمهاجم المغربي، والتي تقدر بـ3.2 مليون يورو.

النصر الأكثر ديونًا

كشف "الشرق للأخبار" عن التقرير المالي لأندية الدوري السعودي للمحترفين، والتي أظهرت أن النصر رفقة الهلال والاتحاد هم الأكثر إيرادًا، لكن في الوقت نفسه العالمي الأكثر ديونًا.

التقرير أوضح أن حجم إيرادات الأندية نمى بنسبة 16% في العام المالي 2021، الذي انتهى في يونيو الماضي.

أما فيما يخص النصر فرغب أنه حقق الفائض إلا أنه صاحب النصيب الأكبر من الديون، التي بلغت 1.441 مليار ريال لكافة فرق دوري روشن.

جارسيا يرحل مؤقتًا

يبدو أن الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للنصر، لن يخوض معسكر الفريق الإعدادي المقبل في مدينة أبو ظبي، ضمن استعدادات الفريق في فترة التوقف الحالية.

التقارير كشفت عن بند غريب متفق عليه بين جارسيا وإدارة العالمي، يرحل بموجبه بشكل مؤقت عن الفريق خلال كأس العالم قطر 2022. (طالع التفاصيل)

الصرامي ينوي الترشح لرئاسة النصر

رغم الجدل والشد والجذب بين الإعلامي الرياضي سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي السابق باسم النصر، وجمهور العالمي إلا أنه كشف عن عزمه الترشح لرئاسة النادي. (طالع التفاصيل)

قضية التسجيلات مهددة

بعد أن حكمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لصالح النصر في قضية التسجيلات ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وناديه الاتحاد، يبدو أن مركز التحكيم سينقض هذه الأحكام وينصف اللاعب والعميد. (طالع التفاصيل)