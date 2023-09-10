أخبار النصر اليوم | قرار خاص بشأن أجانب آسيا، ورسالة روبرتو كارلوس لرونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 10 سبتمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 10 سبتمبر 2023

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قبل 11 يومًا .. نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي

أعلنت إدارة ملعب الأول بارك عبر منصة إكس نفاذ تذاكر الفئات العامة لقمة النصر والأهلي التي ستقام في 21 سبتمبر المقبل ضمن الجولة الـ7 من دوري روشن السعودي.

النصر سيلعب ضد الرائد فيما سيخوض الأهلي مواجهة صعبة مع التعاون في الجولة القادمة من دوري روشن.

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قرار خاص من كاسترو بشأن أجانب النصر في آسيا

قرر المدرب لويس كاسترو اصطحاب جميع اللاعبين الأجانب الـ8 معه إلى إيران، حيث سيواجه النصر فريق برسبوليس الإيراني في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا.

لوائح البطولة القارية تنص على مشاركة 6 أجانب فقط خلال اللقاء بينهم واحد آسيوي، وقد أفادت صحيفة الرياضية أن كاسترو طلب من النادي الاستعداد لسفر جميع الأجانب على أن يختار هو الخماسي المشارك في المباراة فيما بعد.

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