أخبار النصر اليوم | قرار جارسيا الصارم، وموقف بيتي من مواجهة الفيحاء

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 15 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الفيحاء، في دوري روشن السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الأصفر.

ماشاريبوف وبيتي جاهزان لمواجهة الفيحاء

أكدت صحيفة الرياضية السعودية جاهزية بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف لخوض مباراة النصر مساء غدٍ الأحد أمام الفيحاء في ثامن جولات دوري روشن السعودي، مشيرة إلى أن قرار إشراكهما في جزء من المباراة أو من بدايتها بات الآن بيد المدرب رودي جارسيا.

وخاض الثنائي مران الأمس بفعالية تامة طمأنت المدرب الفرنسي على جاهزيتهما، وقد تضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية بجانب تدريبات خاصة على التسديد والكرات العرضية واختتم بمناورة فنية بين اللاعبين.

قرار صارم من جارسيا بشأن ثنائي الشباب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن رفض رودي جارسيا المدير الفني للنصر مشاركة عبد العزيز الفرج ويوسف حقوي مع فريق الشباب خلال مواجهة الاتحاد يوم أمس في دوري الشباب السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الفرنسي أراد الحفاظ على جاهزية الظهير الأيمن والمدافع البدنية تحسبًا لإشراك أحدهما في مواجهة العدالة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي ليُعوض غياب الظهير الأيمن المصاب سلطان الغنام.

جارسيا من المقرر أن يحسم قراره فيما يخص ببديل الغنام في اللقاء من خلال المناورة الأخيرة التي سيُجريها الفريق في المران اليوم.

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"النصر أفضل فريق تكتيكي في الدوري السعودي"

أكد الناقد الرياضي خالد أبو غانم مدى التطور الكبير الذي شهده أداء النصر خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي.

إذ قال في برنامج "الحصاد الرياضي" "بداية النصر مع جارسيا لم تكن مرضية للعديد، حتى عند الفوز لم يكن الأداء مقبولًا، لكن الفريق تطور واللاعبون بدأوا ينسجمون جيدًا مع أفكار المدرب خاصة مع عودة المصابين".

تابع "النصر حاليًا هو أفضل فريق تكتيكي في الدوري السعودي، يُطبقون الضغط العالي خاصة بطريقة ممتازة، وهذا يحدث رغم أن العديد من اللاعبين مازالوا بعيدين عن مستواهم المعتاد، وإن كان في المقابل هناك مجموعة برزت بشكل واضح مثل أيمن يحيى وسامي النجعي".

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