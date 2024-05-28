أخبار النصر اليوم | فيديو لابورت المثير للغضب، وكريستيانو رونالدو أمام المنشطات من جديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 28 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 مايو 2024.

ماذا قال نجم النصر؟

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ملامح الكلاسيكو الأخير في موسم دوري روشن 2023-2024 بين النصر والاتحاد..

حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل في قمة النصر والاتحاد مساء أمس

ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..

مدرب العالمي يتحدث بعد الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد، قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام الهلال..

الهلال يستعد لنهائي الكأس أمام النصر..

ماذا قال كريستيانو رونالدو؟

رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه..

نور الدين أمرابط يفاجئ جماهير النصر..

الاتفاق يعمل على تدعيم صفوفه بقوة..

ماذا فعل إيمريك لابورت؟..

الهلال والأهلي يكتبان التاريخ في الدوري..

ملخص أحداث الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي..

هل تستجيب وزارة الرياضة؟