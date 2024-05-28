أخبار النصر اليوم | فيديو لابورت المثير للغضب، وكريستيانو رونالدو أمام المنشطات من جديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 28 مايو 2024.
ماذا قال نجم النصر؟
ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..
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ملامح الكلاسيكو الأخير في موسم دوري روشن 2023-2024 بين النصر والاتحاد..
فيديو | "لا مقارنة بين الحالتين" .. خبراء التحكيم يُفسرون عدم طرد ساديو ماني على غرار سافيتش
حالة تحكيمية أثارت الكثير من الجدل في قمة النصر والاتحاد مساء أمس
قبل نهائي الهلال والنصر .. كريستيانو رونالدو أمام "المنشطات" للمرة الثانية
ماذا حدث مع كريستيانو رونالدو؟..
لويس كاسترو: الهلال طوال الموسم يسعى لأن يكون أقوى من النصر!
مدرب العالمي يتحدث بعد الفوز في الكلاسيكو أمام الاتحاد، قبل نهائي كأس الملك المرتقب أمام الهلال..
تسريب القرار المرتقب! .. شكوى من الاتحاد ضد ثنائي الهلال قبل نهائي النصر
الهلال يستعد لنهائي الكأس أمام النصر..
رونالدو يعلق على تحطيم إنجاز حمدالله .. ويطلب "شيئًا واحدًا" قبل نهائي الهلال النصر
ماذا قال كريستيانو رونالدو؟
رونالدو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه..
نور الدين أمرابط يفاجئ جماهير النصر..
الاتفاق يعمل على تدعيم صفوفه بقوة..
ماذا فعل إيمريك لابورت؟..
يايسله يقود الأهلي لإنجاز تاريخي .. وهدف وحيد يمنح الهلال تفوقًا على النصر في الدوري الذهبي
الهلال والأهلي يكتبان التاريخ في الدوري..
استفاقة الاتحاد لا تنطلي على النصر .. والهلال والأهلي ينتفضان ضد السقوط
ملخص أحداث الجولة الـ34 من دوري روشن السعودي..
"عفو عام" .. اقتراح غريب من عضو شرف الهلال قبل نهائي الكأس أمام النصر
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