أخبار النصر اليوم | فكرة رونالدو التي لا تموت، واعتراف لويس كاسترو المقلق

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 8 نوفمبر 2023
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لويس كاسترو يعترف: أعلم أنني سأغادر النصر يومًا ما
اعترف لويس كاسترو المدير الفني للنصر أنه يعلم تمامًا أن مستقبله في الفريق ليس مضمونًا أبدًا ومرتبط دومًا بالنتائج التي يُحققها الفريق تحت قيادته .. اعتراف قد يُثير القلق لدى البعض!
إذ قال في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الدحيل 3-2 في دوري أبطال آسيا "أعلن أنه سيأتي يومًا ما وأغادر النصر، فالنتائج لا تسير دائمًا في صالحك، وأعلم حقيقة أن النتائج هي ما يحكم علاقة المدرب مع الجمهور، لكن شغفي الكبير حاليًا هو العمل في النصر وتقديم كل خبرتي له".
أضاف "لا أعد سوى بالعمل الجاد وأدرك أنه سيُحقق لنا كل ما نريده، نتائجنا وأرقامنا ما هي إلا نتاج عملنا الكبير والمتتالي، أمتلك لاعبين أذكياء يستطيعون فهم الواجبات التكتيكية جيدًا ويلتزمون بتطبيقها وكذلك يتعاملون بشكل ممتاز مع الاستشفاء".
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كريستيانو رونالدو "فكرة لا تموت" في النصر .. وكاسترو لا يُطعن من الدحيل مرتين!
واصل نادي النصر السعودي أمام الدحيل القطري، مساء اليوم الثلاثاء، عروضه المبهرة التي بدأها منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو.
بعد غيابه أمام الدحيل .. حسم مصير كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والوحدة
النصر فاز (3-2) على الدحيل، في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.
بعد ثورة النصر على "التحكيم الآسيوي" .. تعليق مفاجئ من "خبير" عن حكم مواجهة الدحيل
ثورة عارمة في السعودية ضد التحكيم الآسيوي عقب مواجهة النصر للدحيل القطري، مدعيين تعرض العالم لظلم تحكيمي في اللقاء الذي أداره الأوزبكي الجيز تاتاشيف.
يعزف لحنًا من الإبداع .. أندرسون تاليسكا يعترف بـ"سر" انفجاره مع النصر
كشف النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، عن سر تطور مستواه، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.ط