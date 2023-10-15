أخبار النصر اليوم | غياب كاسترو عن المران، والجمهور يهزم نيمار بالقاضية

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 15 أكتوبر 2023

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8 شباب في مران النصر وغياب كاسترو شهد مران النصر اليوم الأحد تواجد 8 لاعبين من فريق الشباب لتعويض غياب الغائبين الـ17 لتواجدهم مع منتخبات بلادهم في أسبوع فيفا بجانب المصاب نواف العقيدي. وغاب المدرب لويس كاسترو عن المران لارتباطه بإلقاء محاضرة على المدربين السعوديين تزامنًا مع وقت المران، وقد ترك المهمة لمساعده فيتور سيفيرينو.

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مدافع النصر يصل معسكر المنتخب السعودي

وصل علي لاجامي مدافع النصر معسكر المنتخب السعودي المقام في مدينة لاجوس بالبرتغال مساء أمس، وذلك بعد استدعائه من المدرب روبرتو مانشيني عقب إصابة حسن كادش وعودته إلى السعودية.

المدافع السعودي لم يستطع اللحاق بالتدريب الصباحي ومن المتوقع أن ينضم للمران القادم في ظل جاهزيته البدنية من خلال تواجده في تدريبات النصر الجماعية.