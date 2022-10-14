أخبار النصر اليوم | عودة ماشاريبوف ورقم مذهل للخيبري

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 14 أكتوبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 14 أكتوبر 2022، والمتعلقة باستعداداته لمواجهة الفيحاء، في دوري روشن السعودي، وغيرها من الأخبار التي تخص الفريق الأصفر.

ماشاريبوف يعود للتدريبات الجماعية

شارك جلال الدين ماشاريبوف في تدريبات فريقه النصر الجماعية يوم أمس، وذلك للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في أسفل الظهر خلال معسكر إسبانيا الصيف الماضي.

اللاعب كان على أعتاب الرحيل إلى الأهلي المصري لكن فشله في المرور من الفحص الطبي أعاق الصفقة، وقد نصحه أحد الأطباء المتخصصين في إصابات العمود الفقري بالخضوع إلى جراحة أسفل الظهر لكنه رفض ذلك.

موقف الجناح الأوزبكي من مواجهة الفيحاء بعد غدٍ ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي غير مؤكد بعد حسبما أفادت به صحيفة الرياضية السعودية.

4 أندية إماراتية تُوافق على مواجهة النصر وديًا

كشفت صحيفة اليوم السعودية أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للنصر قرر منح اللاعبين إجازة لمدة أسبوعين عقب مواجهة الفيحاء وقبل الدخول في معسكر مغلق في الإمارات للاستعداد لمرحلة "ما بعد المونديال" في الدوري السعودي.

وحصل النصر على موافقة 4 أندية إماراتية لخوض مواجهات ودية معه خلال المعسكر المقرر إقامته هناك، وهي أندية العين والجزيرة وبني ياس والظفرة.

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الخيبري الأكثر دقة في التمرير في الدوري السعودي

نشر حساب دوري روشن السعودي على تويتر قائمة بأفضل 5 لاعبين من حيث الدقة في التمرير هذا الموسم في الدوري السعودي، وبشرط لعبهم جميع المباريات.

وحل لاعب وسط النصر عبد الله الخيبري في صدارة القائمة بنسبة دقة بلغت 94%، فيما جاء زميله الظهير الأيسر جيسلان كونان رابعًا بدقة 92.3%.

يُشار إلى أن كونان انضم للعالمي هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

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