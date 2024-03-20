أخبار النصر اليوم | عودة المهاجم لتدريبات الأخضر، وتطور مفاجئ في إصابة تاليسكا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 مارس 2024
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مهاجم النصر يعود لتدريبات الأخضر الجماعية
عاد أيمن يحيى لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية بعد تعافيه من إصابته وجاهزيته للعب، وذلك حسبما كشف حساب المنتخب على منصة إكس.
الأخضر يستعد لمواجهة طاجيكستان يوم غدٍ الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأسَي العالم 2026 وآسيا 2027.
اعتراض النصر وموقف الأهلي الغريب .. كواليس اجتماع التوثيق والتصويت على فريق العمل
اجتماع عاصف بشأن فريق عمل التوثيق تم مساء أمس الثلاثاء
رسميًا | الأهلي يدفع ثمن كلاسيكو النصر بـ"عقوبة وتهديد" .. وإيقاف مدرب ضمك بسبب الهلال
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