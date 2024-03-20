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تامر أبو سيدو

أخبار النصر اليوم | عودة المهاجم لتدريبات الأخضر، وتطور مفاجئ في إصابة تاليسكا

Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 20 مارس 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 20 مارس 2024

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مهاجم النصر يعود لتدريبات الأخضر الجماعية

عاد أيمن يحيى لتدريبات المنتخب السعودي الجماعية بعد تعافيه من إصابته وجاهزيته للعب، وذلك حسبما كشف حساب المنتخب على منصة إكس.

الأخضر يستعد لمواجهة طاجيكستان يوم غدٍ الخميس ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأسَي العالم 2026 وآسيا 2027.

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