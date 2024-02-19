أخبار النصر اليوم | ضربتان موجعتان أمام الفيحاء، ولفتة رونالدو الرائعة تجاه وليد عبد الله

النجم البلجيكي يختلف مع كريستيانو!

هذا العيب هو ما لم يحسن لويس كاسترو معالجته حتى الآن في النصر..

ذنب النصر في رقبة جماهيره!

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

النصر يُواجه الفيحاء في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

الإعلاميون النصراويون ينتفضون..