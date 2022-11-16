أخبار النصر اليوم | شهادة كرواتية في حق العالمي .. وصراع على نجم الاتفاق

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 نوفمبر 2022

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 نوفمبر 2022.

فوسيفيتش: النصر الأقوى في السعودية

أكد الكرواتي جوران فوسيفيتش المدير الرياضي لنادي النصر، على أن العالمي يعد هو الأقوى في المملكة العربية السعودية.

وتحدث فوسيفيتش خلال تصريحات لموقع "slobodnadalmacija" عن مباراة السعودية وكرواتيا الودية، وقوة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أكد على أنه الأقوى في آسيا.

فيفا يحسم موقف حمد الله من كأس العالم

انتشرت بعض الأخبار خلال الأيام الماضية، عن احتمالية اتخاذ قرار بإيقاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي الاتحاد، بسبب قضيته ضد النصر، وبالتالي استبعاده من قائمة منتخب بلاده في كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العالم التابع للاتحاد الدولي "فيفا" تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يؤكد على أن حمد الله أصبح جاهز تمامًا لكأس العالم فيفا قطر 2022.

النصر يصارع الأهلي على ضم أحمد الغامدي

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك صراع بين النصر والأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحمد الغامدي لاعب نادي الاتفاق.

وأشارت التقارير إلى أن الغامدي سيدخل الفترة الحرة مع نادي الاتفاق خلال شهر يناير المقبل، حيث يحظى باهتمام كبير من النصر والأهلي.